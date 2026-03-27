Vecinos de Tierra Colorada anuncian cierre de ruta alterna por daños y colapso vial

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Vecinos de la aldea Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu, emitieron un comunicado en el que anuncian el cierre total de la ruta alterna que atraviesa la comunidad, debido a los daños ocasionados por el paso de transporte pesado.

Según el pronunciamiento, las propias autoridades habrían reconocido que fue un error habilitar esta vía como ruta alterna, ya que su infraestructura no estaba diseñada para soportar carga pesada, lo que provocó su rápido deterioro y colapso, evidenciado desde febrero.

Los comunitarios aclararon que nunca buscaron cobrar peaje, sino que su exigencia ha sido el respeto a los límites de velocidad y dimensiones de los vehículos, con el fin de proteger una calle que, aseguran, fue construida con recursos propios desde 1994.

Denuncian que el paso constante de transporte pesado ha generado daños en drenajes, cableado eléctrico y de datos, así como la destrucción del pavimento y más de 300 metros de adoquinado que se mantuvo en buen estado durante más de dos décadas.

Además, señalaron afectaciones a la salud y seguridad de los vecinos, debido al exceso de velocidad, contaminación y riesgo para estudiantes y familias, así como pérdidas económicas por largas horas en el tráfico.

Los habitantes también criticaron la falta de coordinación entre autoridades para regular el flujo vehicular y atender la problemática, indicando que han recibido múltiples ofrecimientos sin soluciones concretas.

Ante esta situación, informaron que a partir del domingo 29 de marzo iniciarán la reconstrucción de la calle con recursos propios, por lo que no habrá paso vehicular durante los trabajos.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Central para asumir la responsabilidad en el mantenimiento de la red vial y atender de fondo esta problemática.