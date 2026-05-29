Vecinos de la avenida Las Américas solicitan señalización vial y limpieza en el sector de Pacajá

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – Residentes y usuarios de una importante arteria vial en la cabecera departamental han manifestado su preocupación ante una serie de obstáculos que dificultan la movilidad peatonal y vehicular en el sector.

Los afectados señalan la necesidad de una intervención oportuna por parte de las dependencias municipales para ordenar el tránsito y prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de los transeúntes.

Los vecinos que habitan en los alrededores de la avenida Las Américas elevaron una solicitud formal a la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango para que se evalúe y ejecute la señalización del tramo que conduce desde el puente Las Américas hacia el sector de Pacajá.

De acuerdo con los testimonios de los comunitarios, diversos automotores pesados y particulares permanecen estacionados durante todo el día en este punto, reduciendo el espacio de circulación y obligando a los peatones a caminar sobre la cinta asfáltica.

Esta situación de desorden vial representa un peligro latente para los grupos más vulnerables que transitan diariamente por esa ruta, haciendo especial énfasis en los estudiantes de los establecimientos educativos cercanos y en las personas de la tercera edad que deben esquivar el transporte pesado.

Ante este panorama, los vecinos consideran urgente que la autoridad de tránsito regule los espacios permitidos para aparcar y garantice el libre paso en este punto de la ciudad.

Aunado a la problemática del estacionamiento, los residentes hicieron un llamado público a las oficinas correspondientes de la comuna altense para que se proceda a la limpieza y retiro de diversos materiales de construcción que se encuentran dispersos en la vía pública.

Los comunitarios advierten que los restos de arena, piedra o escombros acumulados sobre el asfalto representan un factor de riesgo para los conductores de vehículos de dos ruedas, por lo que buscan anticiparse a posibles derrapes o caídas de ciclistas y motoristas.