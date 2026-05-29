Aparatoso accidente de tránsito deja dos heridos y complicaciones viales en la ruta al Pacífico

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito |

NACIONALES – Un fuerte percance vial que involucró a vehículos del transporte pesado movilizó de urgencia a las instituciones de socorro y a las autoridades de tránsito en el ingreso sur a la capital.

El incidente requirió el despliegue de equipo especializado para la liberación de una de las víctimas y provocó una alta carga vehicular durante la jornada.

El accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, dentro de la jurisdicción del municipio de Villa Nueva, en los carriles con dirección hacia el norte.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Policía Municipal de Tránsito de la localidad, en el lugar se encontraba una grúa realizando las maniobras correspondientes para retirar de la vía pública a un tráiler que presentaba desperfectos mecánicos previos.

En ese momento, el conductor de otro camión de carga perdió el control de su automotor e impactó de forma violenta contra la parte trasera del remolque detenido.

Como resultado de la fuerte colisión, la cabina del camión quedó totalmente destruida, dejando a su conductor atrapado entre los hierros retorcidos de la estructura.

Elementos de los cuerpos de bomberos acudieron de inmediato al punto de la emergencia y debieron utilizar equipo hidráulico especializado, comúnmente denominado como “quijada de la vida”, para realizar los cortes pertinentes en el metal y lograr la extracción segura del transportista, quien presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Tras ser estabilizado en la escena por los paramédicos, el piloto rescatado fue trasladado de urgencia hacia las instalaciones de un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada.

Asimismo, los socorristas brindaron asistencia y trasladaron a un centro hospitalario al ayudante de la grúa, quien también sufrió heridas de consideración mientras se encontraba laborando en el punto.

El paso de vehículos hacia la Ciudad de Guatemala experimentó serias complicaciones durante varios minutos hasta que las autoridades retiraron los automotores siniestrados de la vía.