Expulsan de Guatemala a ciudadano hondureño vinculado a la muerte de agentes policiales en su país

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un operativo de seguridad interinstitucional coordinado entre las fuerzas de orden de Guatemala y Honduras permitió la localización y entrega de un prófugo de la justicia internacional.

El procedimiento de expulsión se concretó en el perímetro fronterizo del norte del país, luego de confirmarse el estatus migratorio irregular del implicado y la existencia de requerimientos judiciales pendientes en su nación de origen.

Los elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala hicieron efectiva la entrega del ciudadano hondureño identificado de forma preliminar como Jefri “N”, de 21 años de edad.

El acto administrativo de expulsión y transferencia de custodia se ejecutó en las instalaciones de la delegación fronteriza de Corinto, ubicada en la jurisdicción del municipio de Puerto Barrios, dentro del departamento de Izabal, donde fue recibido por los mandos policiales del vecino país.

Los registros de investigación criminal señalan que el ahora expulsado ingresó de manera ilegal al territorio guatemalteco el pasado 21 de mayo, presentando diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo.

Ante su condición de salud, el joven buscó refugio en el interior de un sanatorio privado del sector, lugar donde permanecía internado bajo tratamiento médico y donde posteriormente fue ubicado por las unidades de inteligencia policial tras el cruce de información transfronteriza.

El detenido es requerido de forma urgente por las autoridades judiciales de Honduras debido a una orden de aprehensión vigente por el delito de asesinato.

De acuerdo con los antecedentes del caso, al sindicado se le vincula directamente como el segundo implicado en un ataque armado de grandes proporciones ocurrido recientemente en la localidad de Omoa, Honduras, un hecho de violencia donde varios miembros de la policía de ese país perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, por lo que ahora deberá solventar su situación legal ante los tribunales correspondientes de su patria.