Vecinos bloquean la ruta Cito Zarco que comunica Quetzaltenango y Retalhuleu

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Por Mario Tumin |

Este martes, vecinos de la Lotificación Las Marías, El Palmar, Quetzaltenango, bloquean en el kilómetro 191.5 de la ruta Cito Zarco, la cual comunica con Retalhuleu.

🔴 #URGENTE | Vecinos de la Lotificación Las Marías, El Palmar, #Quetzaltenango, bloquean en el kilómetro 191.5 de la ruta Cito Zarco.



Vía Mario Tumin#Stereo100Noticias pic.twitter.com/fSW0AJVUiu — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 30, 2026

Los manifestantes exigen a las autoridades la reparación de la entrada principal hacia la comunidad, indicando que el deterioro de la vía afecta la movilidad de los residentes.

Recomiendan a los automovilistas a tomar rutas alternas y conducir con precaución, porque no se ha indicado por cuanto tiempo estará bloqueado.