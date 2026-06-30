Vecinos bloquean la ruta Cito Zarco que comunica Quetzaltenango y Retalhuleu

Jun 30, 2026 | Actualidad, Portada, Región, Tránsito, Xela | 0 Comentarios

Por Mario Tumin |

Este martes, vecinos de la Lotificación Las Marías, El Palmar, Quetzaltenango, bloquean en el kilómetro 191.5 de la ruta Cito Zarco, la cual comunica con Retalhuleu.

Los manifestantes exigen a las autoridades la reparación de la entrada principal hacia la comunidad, indicando que el deterioro de la vía afecta la movilidad de los residentes.

Recomiendan a los automovilistas a tomar rutas alternas y conducir con precaución, porque no se ha indicado por cuanto tiempo estará bloqueado.

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