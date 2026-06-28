DIPANDA captura a dos mujeres que intentaban ingresar celulares a la Granja Penal Cantel

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – En el marco de los operativos de seguridad y requisas implementados por el Sistema Penitenciario en coordinación con las fuerzas de seguridad, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), delegación Quetzaltenango, lograron la captura en flagrancia de dos mujeres cuando intentaban ingresar artículos ilícitos a la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel.

Las aprehendidas fueron identificadas como Flor “N”, de 47 años, y Edilma “N”, de 27 años. Según el informe policial, la detención se efectuó durante el protocolo de registro corporal y de pertenencias en el área de ingreso al centro carcelario.

Al momento de la inspección, los agentes localizaron un teléfono celular oculto dentro de una mochila color rosa con el diseño de una flor, propiedad de la primera detenida; mientras que la segunda mujer portaba un aparato telefónico oculto en una cartera de color gris.

Tras el hallazgo, los elementos de DIPANDA procedieron a la consignación inmediata de ambas personas, quienes fueron trasladadas ante las autoridades judiciales correspondientes en la zona 6 de Quetzaltenango para solventar su situación legal.

Este tipo de operativos forman parte del plan de seguridad permanente destinado a combatir la extorsión y el control criminal desde el interior de los centros de privación de libertad, evitando que dispositivos móviles sean utilizados para coordinar actividades delictivas contra la población.