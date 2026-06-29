Autoridades investigan incidente armado que deja dos fallecidos en Champerico

Jun 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este lunes en la noche se registró un incidente armado en una vivienda, en la colonia 20 de Octubre, Champerico, Retalhuleu, el cual cobró la vida de dos hombres.

Cuerpos de socorro acudieron al lugar tras recibir el reporte y al evaluar a las víctimas, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizan el procesamiento de la escena e iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

La investigación continúa en desarrollo, por ello, se espera que las autoridades brinden información oficial conforme avancen las diligencias.

Los vecinos están preocupados por este hecho.