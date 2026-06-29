Tras 18 años de cierre, Guatemala afina protocolos para reactivar adopción internacional

Jun 29, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

Con el fin de contar con herramientas y conocimientos actualizados para abrir las adopciones internacionales, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) culminó la capacitación impartida por el doctor, Ignacio Goicoechea, oficial letrado de enlace para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), y la licenciada, Eliana Santos, coordinadora del Programa de Asistencia Técnica para la Adopción Internacional (ICATAP).

🔴 ADOPCIONES INTERNACIONALES | Con el fin de contar con herramientas y conocimientos actualizados para abrir las adopciones internacionales, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) culmina capacitación impartida por el doctor, Ignacio Goicoechea.



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El encuentro contó con la del Consejo Directivo, el director general y profesionales del equipo multidisciplinario del CNA. Los temas abordados en la capacitación permitirán:

➡️ El diseño y ejecución de mecanismos claros, éticos y transparentes para la implementación de las adopciones internacionales;

➡️ El desarrollo de iniciativas de difusión y promoción de la adopción internacional como un mecanismo legítimo para conformar una familia.

➡️ La apertura de las adopciones internacionales de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, el cual ha sido ratificado por más de 107 países.

Con esta apertura se espera beneficiar directamente a las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos con perfiles de adopción prioritaria que esperan el amor de una familia.

Durante el 2026, el CNA ha intercambiado experiencias, recomendaciones técnicas y buenas prácticas con instituciones hermanas, como la Oficina para Adopciones (OPA) de El Salvador y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de la República Dominicana.

🔴 #Actualización | El director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) de #Guatemala, Estuardo Mejicano, habla de reactivar la adopción internacional en los próximos meses.



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Asimismo, ha compartido aprendizajes con organismos acreditados de los Estados Unidos de América especializados en la adopción de niñez con perfiles prioritarios.

En marzo de 2026, Guatemala pasó a ser el Estado número 93 de la HCCH. Esto significa que el país dejó de ser un observador (condición que mantenía desde 2002) y ahora cuenta con poder de voto y participación activa en la negociación y creación de normas y convenios internacionales, incluidos aquellos que regulan las adopciones.