Comité de Construcción de Centro de Salud de San Cristóbal, Totonicapán, emite comunicado

Jun 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud |

Por Edgar Domínguez |

El Comité de Mejoramiento del Centro de Salud de San Cristóbal, Totonicapán, informó que desde el año 2021 ha liderado las gestiones y el seguimiento del proyecto de salud, trabajando en coordinación con líderes comunitarios, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y diferentes instituciones.

Según el comunicado, el proyecto ha enfrentado retrasos debido a cambios en su diseño, planificación y ejecución por parte de entidades gubernamentales y la empresa constructora. Además, destacaron que se logró la recategorización del actual CAP a CAIMI + Especialidades y mantienen la visión de convertirlo en un hospital.

El Comité también manifestó su preocupación y señaló que las autoridades municipales y diputados estarían obstaculizando la ejecución del proyecto, reiterando su compromiso de trabajar por el desarrollo y el acceso a la salud para la población de San Cristóbal Totonicapán.