Cierres viales en Quetzaltenango por conmemoración del Día del Ejército

Jun 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes en Quetzaltenango habrá cierres viales temporales en las zonas 1 y 3, debido al desfile conmemorativo por el Día del Ejército.

Los tramos afectados son:

➡️ 4ª calle, zona 3

➡️ 14 avenida, zona 3

➡️ Calle Rodolfo Robles

➡️ 12 avenida, zona 1

«Para evitar contratiempos, planifique sus recorridos con anticipación, utilice vías alternas y atienda las indicaciones de los agentes de tránsito. Conduzca con precaución y contribuya a una movilidad segura para todos», indica la publicación de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).