Cierres viales en Quetzaltenango por conmemoración del Día del Ejército

Por Rubén Jocol |
Este lunes en Quetzaltenango habrá cierres viales temporales en las zonas 1 y 3, debido al desfile conmemorativo por el Día del Ejército.
Los tramos afectados son:
➡️ 4ª calle, zona 3
➡️ 14 avenida, zona 3
➡️ Calle Rodolfo Robles
➡️ 12 avenida, zona 1
«Para evitar contratiempos, planifique sus recorridos con anticipación, utilice vías alternas y atienda las indicaciones de los agentes de tránsito. Conduzca con precaución y contribuya a una movilidad segura para todos», indica la publicación de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).