Desarrollan actividad en Quetzaltenango por Día del Ejército y Gesta Revolucionaria

Jun 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes la Brigada de Operaciones de Montaña desarrolla actividad, en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango, por el Día del Ejército —30 de junio— y la conmemoración del 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871.

La actividad contó con la presencia de autoridades civiles, militares y población en general, quienes rindieron homenaje a la labor que desarrollan los hombres y mujeres quienes integran el Ejército de Guatemala.

Durante su participación la gobernadora de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, expresó un mensaje de reconocimiento a los integrantes del Ejército, destacando su compromiso, vocación de servicio y trabajo conjunto en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo del país, recordando además que detrás del uniforme existen seres humanos comprometidos con Guatemala y sus ciudadanos.

