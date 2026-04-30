Vecino, residente en Estados Unidos de América, sorprende en hospital de Coatepeque

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Antonio de León |

Este jueves el vecino Luis Barreno, originario de la zona 3 de Coatepeque, Quetzaltenango, pero residente en Estados Unidos de América, sorprendió a las personas quienes llegaron a los servicios del Hospital Nacional.

Barreno regaló 200 chéveres. por medio de José Luis Valiente, encargado de despachar las refacciones.

Barreno, por medio de Valiente, envío un mensaje indicando que esto (entrega de refacción) lo hace en agradecimiento a Dios por las bendiciones que le ha dado.

Este tipo de proyección social se ve pocas veces en las afueras del hospital y en esta oportunidad, no solo recibieron la refacción los vecinos, sino también el personal de dicho centro asistencial.