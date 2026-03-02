Variabilidad térmica, caída de ceniza y riesgos para cultivos en 18 departamentos

Mar 2, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

El análisis agrometeorológico semanal alerta por caída de ceniza volcánica, alta amplitud térmica, descensos de temperatura en zonas altas y ambientes secos, condiciones que pueden afectar la producción agrícola y pecuaria en al menos 18 departamentos y 210 municipios de Guatemala.

El informe, elaborado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) con base al pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh), identificó doble incidencia de temperaturas altas y bajas en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Jalapa y Jutiapa.

Las bajas temperaturas se prevén en Quiché, Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán y Alta Verapaz, mientras que el calor persistirá en Petén, Izabal, Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Jutiapa y Zacapa.

En las zonas frías se reportan cultivos de café, papa, hortalizas y pastos, mientras que en las áreas cálidas predominan sembradíos de caña de azúcar, café, melón, banano, plátano, hortalizas y pasturas, considerados vulnerables ante las condiciones climáticas previstas.

Las recomendaciones para el sector agrícola son evitar podas severas durante periodos fríos para no exponer tejidos sensibles, reducir labores intensivas que dejen el suelo descubierto, utilizar variedades tolerantes a bajas temperaturas y retirar suavemente la ceniza de las plantas cuando se presente.

Para el sector pecuario se aconseja garantizar sombra natural o artificial, mantener disponibilidad constante de agua limpia y resguardar a los animales en corrales techados durante la caída de ceniza.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan disminuir pérdidas productivas y fortalecer la capacidad de respuesta de los productores ante la variabilidad climática que afecta al país.

Información y fotografías MAGA