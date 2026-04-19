Vaguada sobre Guatemala provocará intensas lluvias y tormentas este domingo

Abr 19, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Las condiciones climáticas para este domingo 19 de abril estarán marcadas por la inestabilidad en gran parte de Guatemala. Según los reportes meteorológicos, una vaguada que se desplaza sobre el país generará lluvias intensas que iniciaron desde tempranas horas y que podrían extenderse hasta la tarde o noche, acompañadas de actividad eléctrica en diversos sectores.

Regiones con mayor impacto

El fenómeno climático afectará, principalmente, las siguientes áreas del territorio nacional:

➡️ Suroccidente y Sur: Se esperan las precipitaciones más fuertes debido a la humedad proveniente del Pacífico.

➡️ Altiplano y ciudad de Guatemala: Lluvias persistentes podrían complicar la movilidad urbana.

➡️ Oriente y las Verapaces: Nubosidad constante con chubascos intermitentes.

➡️ Quetzaltenango: Se prevén lluvias en puntos específicos del departamento, incrementando la sensación de frío.

Inicio de la transición a la época lluviosa

Las autoridades y expertos en clima han señalado que este comportamiento atmosférico forma parte del proceso de transición hacia la temporada de lluvias. Se advierte a la población que las lluvias dispersas continuarán presentándose durante los próximos días, por ello, es fundamental cargar paraguas y equipo de protección.

Recomendaciones de seguridad

Ante el pronóstico de un domingo tormentoso, se recomienda a los conductores extremar las precauciones por la posible reducción de visibilidad y el asfalto mojado. Asimismo, se insta a los vecinos de áreas vulnerables a monitorear posibles incrementos en los niveles de ríos o saturación de suelos, especialmente, en las zonas de ladera.