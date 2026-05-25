Universitarios impulsan la transformación digital de empresas en Quetzaltenango

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En un esfuerzo por vincular la academia con el sector empresarial local, 27 estudiantes del cuarto año de la carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas de la Universidad Rafael Landívar (Campus San Alberto Hurtado), zona 3 de Quetzaltenango, culminaron con éxito un proyecto de transformación digital que benefició a diversas organizaciones de la ciudad.

A lo largo de un proceso que tomó entre cuatro y cinco meses, los futuros ingenieros diseñaron y desarrollaron sitios web con sus respectivos paneles administrativos, permitiendo a las entidades receptoras dar un paso firme hacia la digitalización de sus procesos.

Empresas beneficiadas y vinculación real

El proyecto, coordinado en conjunto con la Red Nacional de Grupos Gestores de Quetzaltenango, permitió a los jóvenes enfrentarse a requerimientos reales del entorno empresarial. Las organizaciones que recibieron las plataformas digitales fueron:

Grupo Gestor de Quetzaltenango

La Borla La Trinidad

Farquetza (farmacéutica con 35 años de trayectoria en la ciudad)

(farmacéutica con 35 años de trayectoria en la ciudad) Hover / Equipment

Magnolia Velásquez Cotí, presidenta del Grupo Gestor de Quetzaltenango, expresó su profundo agradecimiento hacia los estudiantes y las autoridades universitarias, destacando el compromiso y la responsabilidad mostrada por los jóvenes.

«Tenemos que estar ya de pie con la tecnología y esa transformación digital. No es fácil dar un acompañamiento de cuatro meses, pero vemos esta vinculación de forma muy positiva. Es una puerta que se va abriendo», afirmó Velásquez, instando a otras casas de estudios a replicar este tipo de iniciativas de proyección social.

Desarrollo de habilidades para el mundo profesional

Por su parte el ingeniero Jorge Escalante, coordinador del área de la carrera en la universidad, resaltó el valor de que los estudiantes adquieran experiencia con clientes reales antes de egresar.

Experiencia práctica: Los alumnos debieron cumplir con exigencias reales de tiempo y forma, tal como lo requiere el sector empresarial.

Los alumnos debieron cumplir con exigencias reales de tiempo y forma, tal como lo requiere el sector empresarial. Habilidades blandas: Más allá del desarrollo técnico, el proyecto fomentó la comunicación y la resolución de problemas directos con los empresarios.

Más allá del desarrollo técnico, el proyecto fomentó la comunicación y la resolución de problemas directos con los empresarios. Impulso al talento local: Escalante enfatizó la importancia de apoyar e impulsar el talento de Quetzaltenango a través de proyectos de innovación digital.

Con la entrega oficial de estos cuatro sitios web, se consolida una alianza estratégica que no solo fortalece la preparación académica de los universitarios, sino que también inyecta competitividad tecnológica al comercio e instituciones locales.