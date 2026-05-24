Director técnico de la selección nacional oficializa nómina sin jugadores de Xelajú MC

May 24, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El seleccionador nacional de fútbol de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, presentó de forma oficial la convocatoria de futbolistas para encarar los próximos compromisos amistosos ante selecciones de nivel mundialista.

La nómina ha generado diversas reacciones en el entorno deportivo local, debido a la ausencia total de elementos pertenecientes a Xelajú MC, actual subcampeón tanto de la Liga Nacional como del torneo de clubes de Centroamérica.

Los puntos de debate tras el anuncio de la convocatoria

La decisión del estratega mexicano ha despertado cuestionamientos entre la afición y la prensa deportiva, especialmente, por el momento competitivo que atraviesa el cuadro altense. Los principales argumentos que rodean la polémica giran en torno al seguimiento de los futbolistas en las fases definitivas del torneo:

➡️ Rendimiento colectivo: Se cuestiona que el plantel Superchivo no aporte futbolistas al proceso de la azul y blanco, a pesar de haber alcanzado las instancias finales a nivel nacional e internacional.

➡️ Ausencia en el Mario Camposeco: Sectores de la crítica deportiva señalaron que el cuerpo técnico de la selección no estuvo presente de forma física en el partido de vuelta de la Gran Final disputado en Quetzaltenango, permaneciendo en la ciudad capital durante el desarrollo del encuentro decisivo.

➡️ Preparación de alto nivel: Los futbolistas seleccionados iniciarán entrenamientos de cara a los campamentos de preparación para medir el nivel de Guatemala ante rivales clasificados a la Copa del Mundo.

Próximos pasos del combinado azul y blanco

A pesar de la inconformidad expresada por la afición de Quetzaltenango, la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut) confirmó que el listado de jugadores convocados se mantiene en firme. Los elegidos por Tena deberán concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en los próximos días para preparar la logística de viaje y encarar los encuentros internacionales programados en el calendario de la fecha FIFA.