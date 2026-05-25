Hombre herido en Los Encuentros, Sololá

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Anoche, Bomberos Voluntarios atendieron a Manuel Cox, originario de Nahualá, Sololá, por una herida en el cráneo. La emergencia fue en el sector conocido como Los Encuentros.

Bomberos informaron que Cox, posiblemente, estaba bajo efectos de bebidas alcohólicas. Por el momento se desconoce qué sucedió en el lugar.

Socorristas le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo; sin embargo, pese a las recomendaciones médicas, el hombre decidió no ser trasladado a un centro asistencial.

Cuerpos de socorro reiteraron el llamado a la población para buscar atención médica inmediata ante cualquier golpe o herida, especialmente, cuando se trata de lesiones en la cabeza.