PNC captura a alias «Skate» y/o «Patineta» quien tiene nueve órdenes de aprehensión por tres delitos

May 25, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes la Policía Nacional Civil (PNC), en redes sociales, informa sobre la detención de Ángel «N», de 21 años, alias «Skate» y/o «Patineta», quien tiene nueve órdenes captura por extorsión, casos especiales de estafa y lavado de dinero.

La detención fue anoche por parte de agentes de la Comisaría 11 de la PNC en la 7ª avenida y 20 calle, zona 1 de Guatemala.

«La aprehensión se llevó a cabo luego de que policías verificaran su identidad mediante el dispositivo MI-3, estableciendo que era requerido por distintos juzgados del país», indica la publicación de la PNC.

El detenido es requerido por los siguientes delitos:

Siete órdenes de captura por extorsión, las cuales fueron giradas por Juzgados de Huehuetenango, Mixco, Alta Verapaz y Guatemala, emitidas entre los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

Una por casos especiales de estafa, la cual fue girada por un Juzgado de Sacatepéquez, en el 2025.

Una por el delito de lavado de dinero y otros activos, girada por un Juzgado de Guatemala, en el 2023.

Información y fotografía PNC