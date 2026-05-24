Notifican a recluso en Quetzaltenango de nueva orden judicial

May 24, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Tras una coordinación con el Juzgado de Turno, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) notifican a reo en cárcel en Quetzaltenango de nuevo proceso judicial.

La notificación fue en el interior de la Alcaidia de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, donde agentes notificaron al reo, Sergio Amílcar Pérez Escalante, de 29 años, de nueva orden judicial en su contra por el delito de extorsión.

Este proceso es en cumplimiento a una orden de aprehensión vigente girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas, Delitos Migratorios y Extorsión de Huehuetenango.