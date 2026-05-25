Ministerio de Salud inicia entrega estipendio económico a comadronas en Quetzaltenango

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 4-2025, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través del componente de comadronas del programa de salud reproductiva, entrega estipendio económico destinado a reconocer la labor comunitaria de las parteras en el departamento de Quetzaltenango.

Detalles del beneficio económico

Un total de 658 comadronas del departamento serán beneficiadas con este incentivo. La entrega del aporte será en dos fases durante el año, consistiendo cada una en un pago en cheque por la cantidad de Q2 mil. La primera entrega se está ejecutando durante este mes, mientras que el segundo desembolso está programado para noviembre.

De acuerdo con las autoridades del programa, la actividad ha registrado una masiva y puntual asistencia por parte de las comadronas convocadas de los distintos municipios de la región.

Un pilar fundamental en la salud comunitaria

El distrito de Quetzaltenango cuenta en la actualidad con un registro de 73 comadronas activas distribuidas en sus diferentes comunidades. Las autoridades de enfermería del distrito destacaron que el estipendio busca dignificar un oficio ancestral que ha sido transmitido de generación en generación, formando parte indispensable de las costumbres y tradiciones del país.

«La comadrona es parte de nuestras costumbres y tradiciones… El ministerio, a través de este estipendio, reconoce la labor que realizan en la comunidad», señalaron representantes de salud reproductiva.

Coordinación y servicios de atención materna

La relación entre el Ministerio de Salud y las comadronas se ha consolidado como un enlace vital y un trabajo en conjunto para fortalecer la atención materno-neonatal. Dentro de las funciones clave que desempeñan las comadronas en sus comunidades se encuentran:

Acompañamiento y control: Brindan asistencia y control prenatal a las mujeres embarazadas.

Brindan asistencia y control prenatal a las mujeres embarazadas. Promoción de la salud: Coordinan y refieren a las pacientes a los servicios de salud oficiales para el seguimiento de sus exámenes normativos y esquemas de vacunación, como la dosis contra el TDA (Tétanos, Difteria y Tos Ferina).

Coordinan y refieren a las pacientes a los servicios de salud oficiales para el seguimiento de sus exámenes normativos y esquemas de vacunación, como la dosis contra el TDA (Tétanos, Difteria y Tos Ferina). Consejería: Ofrecen orientación comunitaria en temas de planificación familiar y cuidados esenciales para el recién nacido.

Ofrecen orientación comunitaria en temas de planificación familiar y cuidados esenciales para el recién nacido. Atención de emergencias: Actúan como el primer filtro para identificar complicaciones y brindar acompañamiento hospitalario inmediato en caso de ser necesario, salvaguardando la vida de la madre y el bebé.

A pesar del crecimiento urbano de la ciudad, las autoridades enfatizaron que el número de comadronas se mantiene sólido y activo, reafirmando su rol como líderes comunitarias y consejeras fundamentales para la salud pública en el altiplano guatemalteco.