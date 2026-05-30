Fuerzas de seguridad incautan cargamento de 800 paquetes de cocaína tras interceptar lancha en el Pacífico

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

NACIONALES – Un contundente operativo interinstitucional desarrollado en aguas internacionales permitió desarticular un traslado de estupefacientes a gran escala.

La acción estratégica, coordinada entre las capacidades navales del país y las unidades de investigación criminal, concluyó con el decomiso de una cantidad significativa de sustancias prohibidas y la retención de las personas que tripulaban la embarcación.

La fase operativa inició en el océano Pacífico, donde elementos pertenecientes a la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala lograron detectar e interceptar una lancha rápida que se desplazaba a unas 41 millas náuticas de las costas nacionales.

Tras asegurar el perímetro y constatar de forma preliminar la presencia de posibles ilícitos a bordo, los marinos tomaron la custodia de dos hombres de quienes no se ha revelado la identidad y procedieron a remolcar la estructura marítima.

La embarcación fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad hacia las instalaciones del Comando Naval del Pacífico, ubicado en el departamento de Escuintla.

En ese recinto militar se instaló una mesa de trabajo judicial integrada por peritos del Ministerio Público y agentes especializados de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil con el propósito de efectuar la inspección y el conteo físico de los bultos incautados.

Al concluir las diligencias de verificación y embalaje de las evidencias, las autoridades antinarcóticas confirmaron el hallazgo de un total de 20 tulas de gran tamaño que resguardaban 800 paquetes rectangulares de cocaína.

Asimismo, los investigadores procedieron al secuestro de dos teléfonos satelitales que se encontraban en poder de los tripulantes, herramientas tecnológicas que serán sometidas a análisis forenses para rastrear las redes de comunicación utilizadas en el traslado de la droga.