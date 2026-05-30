El Popol Vuh: la fascinante historia del «Libro del Consejo» en su Día Nacional

Con información de Fernando Castellanos.



Este sábado 30 de mayo, Guatemala celebra el Día Nacional del Popol Vuh, la obra más importante de la literatura indígena americana. Más que un libro antiguo, el Popol Vuh —que en k’iche’ significa «Libro del Consejo» o «Libro de la Comunidad»— es una ventana en el tiempo que nos permite entender cómo veían el universo nuestros antepasados.





La supervivencia de este texto es casi un milagro de resistencia. Se calcula que fue escrito en idioma k’iche’ entre los años 1554 y 1558, justo en los años más duros de la conquista española.



Para evitar que sus tradiciones fueran destruidas por los colonizadores, sabios indígenas se dieron a la tarea de transcribir su historia secreta. Los historiadores creen que la versión original no tenía letras, sino que estaba hecha a base de pinturas y jeroglíficos que solo los sacerdotes mayas sabían interpretar.

¿De qué trata el Popol Vuh?





Si alguna vez te dio curiosidad leerlo, debes saber que el libro es una mezcla de mitología, aventura y registros históricos. Se divide en tres grandes partes:



La creación de la humanidad: Narra los famosos intentos de los dioses por crear al ser humano. Fracasaron primero con el barro (porque se deshacía) y luego con la madera (porque no tenía alma), hasta que finalmente descubrieron que el maíz era el ingrediente perfecto para darle vida y conciencia al hombre.



Las aventuras de Hunahpú e Ixbalanqué: Es la parte más dinámica y fantástica. Cuenta la historia de dos hermanos semidioses que viajan al inframundo (Xibalbá) para enfrentarse a los señores de la oscuridad. Tras vencerlos en el juego de pelota místico, dejan grandes lecciones morales para el pueblo.



El origen de los pueblos: Funciona como un libro de historia que detalla las migraciones, las alianzas y la vida de las familias k’iche’s hasta antes de la llegada de los españoles.

Un tesoro nacional protegido





Por la inmensa riqueza que guarda en sus páginas, este libro ha recibido los máximos honores del país:

En 1972, fue declarado oficialmente el Libro Nacional de Guatemala, fecha que dio origen a la conmemoración de cada 30 de mayo.



En 2012, el Ministerio de Cultura lo elevó a Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, reconociendo su valor espiritual y filosófico.



El Día del Popol Vuh es la excusa perfecta para recordar que la identidad guatemalteca tiene raíces profundas, y que las historias escritas hace siglos todavía tienen mucho que enseñarnos hoy en día.