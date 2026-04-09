Un herido deja colisión de dos motocicletas en Colomba

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este jueves, Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, atienden a motorista herido en el sector La Presa, Comunidad Agraria Mercedes.

Al llegar los socorristas atienden a Yimi Cardona, de 38 años, quien presenta trauma de cráneo, golpes y erosiones.

Cardona indicó que iba en una motocicleta cuando, por causas que se desconocen, fue pactado por el conductor de otra motocicleta.

El paciente fue atendido y luego de atención prehospitalaria fue trasladado, en condición estable, a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango.