Un herido deja colisión de dos motocicletas en Colomba

Abr 9, 2026 | Actualidad, Portada, Sucesos, Xela | 0 Comentarios

Por Moisés Cottom |

Este jueves, Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, atienden a motorista herido en el sector La Presa, Comunidad Agraria Mercedes.

Al llegar los socorristas atienden a  Yimi Cardona, de 38 años, quien presenta  trauma de cráneo, golpes y erosiones.

Cardona indicó que iba en una motocicleta cuando, por causas que se desconocen, fue pactado por el conductor de otra motocicleta.

El paciente fue atendido y luego de atención prehospitalaria fue trasladado, en condición estable, a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango.

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