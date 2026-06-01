Hecho de tránsito en la Ruta Nacional 11 deja dos personas fallecidas en San Antonio Palopó

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fredy de León.

NACIONALES – Una colisión vial registrada durante las últimas horas del domingo provocó una movilización de emergencia en el departamento de Sololá.

El trágico incidente vial requirió la intervención combinada de varias estaciones de los cuerpos de socorro de la región para atender el reporte en una de las rutas de enlace intermunicipal.

El percance aconteció específicamente a la altura del kilómetro 143.5 de la Ruta Nacional 11, un tramo carretero que comunica la localidad de Godínez con el municipio de San Lucas Tolimán, dentro de la jurisdicción territorial del cantón El Naranjo, en San Antonio Palopó.

De acuerdo con los datos preliminares recolectados en la escena, las circunstancias se originaron cuando el conductor de una motocicleta colisionó contra un peatón que aparentemente se desplazaba sobre la cinta asfáltica.

Al recibir las alertas de los viajeros, los elementos de los Bomberos Voluntarios pertenecientes a las compañías de San Andrés Semetabaj y de San Lucas Tolimán se desplazaron con prontitud hacia el punto de la emergencia.

A su arribo, los paramédicos procedieron a evaluar los signos vitales de los involucrados, confirmando que ambas personas habían perdido la vida en el lugar debido a la severidad de los golpes recibidos durante el atropello.

Los reportes institucionales permitieron identificar al peatón fallecido como Edgar Chumil, originario de la localidad y de quien se presume de manera preliminar que se encontraba bajo aparentes efectos del alcohol al momento de transitar por la vía pública.

Asimismo, el piloto del vehículo de dos ruedas fue identificado como Alex Pérez, quien perdió la vida tras quedar apartado de la estructura de la motocicleta debido a la inercia del choque.

Posteriormente, los pobladores y los familiares de las víctimas, procedentes de los cantones El Naranjo y San Gabriel, se hicieron presentes en el área del suceso para coordinar el traslado de los restos hacia sus respectivos hogares.

Las autoridades de tránsito y de investigación correspondientes iniciaron las diligencias de rigor con el propósito de establecer la secuencia de hechos y dictaminar las responsabilidades legales de este percance en la ruta.