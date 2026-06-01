Alcaldes destacan avance de Quetzaltenango en el ranquin nacional de ejecución de proyectos

Jun 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – El desarrollo de la más reciente asamblea del Consejo Departamental de Desarrollo permitió a los jefes ediles de la región evaluar el rendimiento administrativo y financiero de la obra pública programada para las distintas municipalidades. Durante la sesión, los jefes comunales manifestaron su respaldo a las coordinaciones actuales, resaltando un cambio significativo en las métricas de cumplimiento a nivel de país.

Los alcaldes del departamento expresaron su reconocimiento a la gestión y al liderazgo ejercido por la gobernadora departamental, Bibiana Ramírez, atribuyéndole a las mesas de trabajo los avances alcanzados en la aprobación y el desarrollo físico de las obras destinadas a las comunidades quetzaltecas. Los representantes municipales coincidieron en que el dinamismo en los procesos administrativos ha facilitado la liberación de recursos para los sectores más necesitados.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Quetzaltenango detalló que el departamento logró salir de las posiciones más bajas de la tabla nacional, donde históricamente se ubicaba por debajo del puesto 26, para consolidarse actualmente entre los 12 departamentos con los mejores índices de ejecución presupuestaria.

El dirigente gremial reconoció que la transición no ha estado exenta de dificultades, mencionando que se han tenido que solventar algunos inconvenientes internos debido a los cambios recientes en el personal técnico del consejo.

Gobernadora departamental, Bibiana Ramírez.

A pesar de los ajustes en las planillas, las autoridades departamentales afirmaron que se ha logrado cumplir de manera satisfactoria con las metas cronológicas establecidas para el presente ejercicio fiscal.

Las proyecciones para los próximos meses apuntan a agilizar los trámites correspondientes a las firmas de convenios y avales pendientes, una estrategia con la que el departamento busca escalar más peldaños dentro del ranquin nacional y asegurar la continuidad de la inversión pública.