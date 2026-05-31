Viviana Aroche hace historia y conquista la edición 50 del Medio Maratón de Cobán

May 31, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este domingo la atleta nacional, Viviana Aroche, se coronó campeona de la 50 edición del Medio Maratón Internacional de Cobán, Alta Verapaz, consolidando un logro histórico para el atletismo de Guatemala.

Aroche detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:17:12, convirtiéndose en la primera corredora guatemalteca en ganar la rama femenina de esta emblemática competencia desde el año 1992.

Podio nacional en una edición histórica

La victoria de la corredora, originaria de Sanarate, El Progreso, encabezó una jornada memorable en la que el atletismo guatemalteco dominó por completo las posiciones de privilegio en una de las carreras más importantes de la región centroamericana.

➡️ Primer lugar: Viviana Aroche (Guatemala) – Tiempo: 1:17:12

➡️ Segundo lugar: Heidy Villegas (Guatemala)

➡️ Tercer lugar: Sandra Raxón (Guatemala)

Consolidación en la temporada 2026

Este triunfo ratifica el alto nivel competitivo que mantiene la atleta guatemalteca durante el año en curso, sumando este logro a un historial reciente de marcas destacadas a nivel nacional e internacional.

➡️ Media Maratón Max Tott: Ganadora de la edición de este año.

➡️ Media Maratón de Barcelona:

➡️ Estableció un nuevo récord nacional y centroamericano al registrar un tiempo de 1:11:27.