Iglesia El Calvario inicia Año Jubilar con apertura de la Puerta Santa

Por Osmar Toc |

Este lunes la parroquia El Calvario, en la zona 1 de Quetzaltenango, inicia oficialmente el Año Jubilar, una celebración especial que se extenderá hasta el 2 de junio de 2027 y que permitirá a los fieles católicos obtener indulgencia plenaria.

🔴 ANIVERSARIO DE IGLESIA EL CALVARIO | El párroco de la iglesia El Calvario, zona 1 de #Quetzaltenango, Federico Guevara, informa que reunión del Concejo se desarrolla en el templo por los 75 años de la parroquia, 425 de construcción y el inicio del Año Jubilar.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/74ig7b1Mta — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 1, 2026

Las actividades comenzaron hoy, a las 10 horas, con la apertura de la Puerta Santa, ceremonia presidida por monseñor, Hugo Palma, seguida de una eucaristía en la que se hará la consagración del templo. Poster se desarrollaron actividades festivas para los asistentes.

El párroco de la iglesia El Calvario, Federico Guevara, invitó a la población quetzalteca y a la comunidad católica a participar en las celebraciones y aprovechar este tiempo de gracia espiritual, destacando que se trata de una oportunidad especial para fortalecer la fe y recibir los beneficios propios del Año Jubilar.

La iglesia El Calvario mantendrá sus puertas abiertas durante todo este período para recibir a los fieles, quienes deseen ser parte de esta importante celebración religiosa.