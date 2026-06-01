Cierran el paso vehicular en El Calvario por aniversario parroquial y sesión del Concejo Municipal

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Religión , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – La zona 1 de la cabecera departamental registra modificaciones en su dinámica de movilidad vial debido a una serie de actividades oficiales y religiosas programadas para el inicio de la jornada.

Las autoridades de tránsito han coordinado la colocación de señalización preventiva para orientar a los conductores y resguardar el perímetro debido a la afluencia de personas en los alrededores del histórico complejo arquitectónico.

Desde las primeras horas de esta mañana se mantiene el paso cerrado para los vehículos en el sector de El Calvario, donde se dispuso la logística necesaria para el desarrollo de una Misa Campal.

Esta celebración litúrgica especial se realiza en el marco del aniversario de la fundación de la Parroquia de Nuestra Señora de Soledad, conocida popularmente como El Calvario, un acontecimiento que congrega a decenas de fieles católicos de distintos barrios de Quetzaltenango.

A la par de las festividades religiosas, el entorno del sector alberga una actividad civil relevante, ya que las autoridades locales programaron el desarrollo de la sesión ordinaria del Concejo Municipal en ese mismo perímetro de la zona 1.

El escenario de estos eventos muestra una fisonomía renovada tras la conclusión de los trabajos de restauración arquitectónica del templo de El Calvario, una estructura de gran valor histórico que se localiza de forma contigua al cementerio general de la ciudad.

El resguardo espiritual y la administración de estas instalaciones remozadas se encuentran actualmente bajo la responsabilidad de la comunidad de los Misioneros Servidores de la Palabra, una congregación religiosa con origen en México y dedicada al trabajo pastoral en la región.