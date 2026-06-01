Concejo Municipal celebra sesión solemne en El Calvario por aniversarios e inicio de año jubilar

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Religión , Xela |

LOCALES – Un emblemático sector de la zona 1 se convirtió en el escenario de un significativo acto civil y religioso con el fin de conmemorar hitos fundamentales de la identidad altense.

La corporación edilicia trasladó sus funciones habituales hacia este espacio de alta relevancia comunitaria, sumándose a las festividades de uno de los barrios más tradicionales de la cabecera departamental.

Este lunes se desarrolla la Sesión Solemne del Honorable Concejo Municipal en las instalaciones de la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, El Calvario, en la zona 1 de la ciudad.

El motivo principal de esta asamblea extraordinaria es la conmemoración de los 75 años de la fundación de dicha parroquia, así como la celebración de los 425 años de la construcción original del histórico templo y la apertura oficial del Año Jubilar para la comunidad católica de la localidad.

La reunión del cuerpo de concejales y síndicos se da en un momento idóneo, ya que el recinto muestra una fisonomía renovada tras la reciente conclusión de los trabajos de restauración arquitectónica de su estructura.

La historia de este inmueble está profundamente ligada al crecimiento y la devoción de Quetzaltenango, pues sus orígenes se remontan a principios del siglo XVII, consolidándose con el paso del tiempo como un baluarte de piedra que resguarda valiosas expresiones de arte sacro, como la consagrada imagen de la Virgen de la Soledad.

Durante la ceremonia solemne, las autoridades municipales hicieron entrega de reconocimientos y destacaron el valor cultural, social e histórico que el complejo posee para los quetzaltecos, el cual se encuentra actualmente bajo el resguardo espiritual y la administración de la comunidad de los Misioneros Servidores de la Palabra.

Las festividades continuarán a lo largo de la semana con diversas actividades culturales y litúrgicas dirigidas a los devotos y al público en general que desee conocer el legado de este restaurado templo.