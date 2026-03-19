Un fallecido y un herido en accidente de tránsito en Salcajá

Mar 19, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Bomberos Municipales Departamentales de Salcajá, Quetzaltenango, informan de un fallecido y un herido, el miércoles reciente por la tarde, por un vehículo volcado en el kilómetro 190 de la circunvalación de Salcajá, Quetzaltenango.

A su arribo, socorristas localizaron el vehículo P- 391GWC volcado. En el lugar le brindaron atención prehospitalaria a Eddy Chan de León, de 24 años, originario de Totonicapán. Fue estabilizado y trasladado al Hospital Regional de Occidente (HRO).

En el lugar fue localizado el cadáver de Wesley Fernando Vásquez, quien es velado en una iglesia del departamento de Totonicapán.