“Un día con mi comunidad” llega a Coatepeque

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol.

En la aldea La Esperanza, en Coatepeque, Quetzaltenango, se desarrolló la actividad “Un día con mi comunidad”, en la que participaron niños y vecinos del sector.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de pintacaritas, globoflexia, dinámicas y juegos, además de la entrega de regalos y un refrigerio para los participantes.

Este tipo de actividades busca fortalecer la convivencia comunitaria, la confianza entre vecinos y la cultura de prevención desde las comunidades.

El programa es impulsado por la Subdirección General de Prevención del Delito, como parte de sus acciones de acercamiento social en distintos puntos del país.