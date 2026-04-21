Turistas se exponen al peligro en el volcán Santiaguito

Abr 21, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Sucesos , Xela |

Un grupo de turistas se expuso a una situación de alto riesgo en el volcán Santiaguito, en Quetzaltenango, al acercarse al cráter pese a la prohibición vigente, siendo sorprendidos por una explosión.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las personas descienden apresuradamente por el terreno rocoso y fangoso, registrándose caídas y resbalones mientras intentaban alejarse del área.

El volcán Santiaguito es considerado uno de los más activos de Guatemala, con constantes emisiones de gases, ceniza y material volcánico, lo que representa un peligro significativo para quienes se aproximan a zonas restringidas.

Autoridades y expertos reiteran el llamado a respetar las medidas de seguridad y restricciones de acceso, con el fin de evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de visitantes y guías en este tipo de áreas volcánicas.