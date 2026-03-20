TSE realizará toma de posesión de nuevos magistrados para el período 2026-2032

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por: Herberth Tax.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevará a cabo este viernes 20 de marzo de 2026 la ceremonia de toma de posesión de sus nuevos magistrados, quienes recientemente fueron juramentados por el Congreso de la República.

Los nuevos integrantes conformarán la séptima magistratura del órgano electoral para el período 2026-2032, encargada de dirigir y supervisar los procesos electorales en el país durante los próximos años.

Dentro de esta nueva integración, la magistrada M. Rivera Acevedo asumirá como la primera presidenta en la historia del TSE, cargo que, según lo establecido, será rotativo entre los magistrados titulares.

Asimismo, los magistrados suplentes completan la conformación del pleno de autoridades que asumirá funciones en este ente, fortaleciendo la estructura institucional del órgano encargado de velar por la transparencia electoral en Guatemala.