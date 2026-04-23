Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el Estrecho de Ormuz

Abr 23, 2026 | Actualidad , Internacionales , Política , Portada |

Por Herberth Tax |

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz (paso vital para el comercio mundial de petróleo), la cual pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

«He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda», aseguró Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El Estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo crucial, se ubica entre Irán al norte y Omán/Emiratos Árabes Unidos al sur.

Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Tiene de 33 a 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y es vital para el comercio mundial de petróleo.

Fuente: EFE