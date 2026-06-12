Revolución tecnológica en Quetzaltenango: Jóvenes compiten por Premio Nacional de Innovación

Jun 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En un esfuerzo continuo por descentralizar el desarrollo tecnológico y promover el talento juvenil, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) premió a los seis equipos que formaron parte del primer «Hackathon de Innovación Tecnológica 2026».

El certamen, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) de Quetzaltenango en alianza con Creabot, otorgó a todos los grupos participantes un pase directo para el prestigioso Premio Nacional de Innovación.

Tres días de ingenio para el medio ambiente

Durante tres intensas jornadas de competencia, los jóvenes se enfocaron en idear y diseñar prototipos funcionales orientados a resolver problemáticas ambientales críticas de Quetzaltenango y la región de Occidente. Las propuestas abordaron desafíos clave en tres áreas fundamentales:

➡️ Conservación y manejo del agua.

➡️ Mejoramiento de la calidad del aire.

➡️ Gestión y manejo de desechos sólidos.

Los organizadores destacaron que este tipo de plataformas, no solo visibilizan el talento, la creatividad y la iniciativa de la juventud, sino que ponen la innovación directamente al servicio de las comunidades locales y de todo el país.

Un podio con sabor local y académico

Tras la deliberación del jurado, se dieron a conocer los tres proyectos más destacados del evento:

➡️ Primer Lugar: Intecap Quetzaltenango.

➡️ Segundo Lugar: Intecap Santa Lucía.

➡️ Tercer Lugar: Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El éxito de esta primera edición ha despertado un gran interés en la realización de estos eventos a escala nacional. Los coordinadores expresaron su entusiasmo y manifestaron que la meta para los próximos años es expandir esta actividad a otros contextos y departamentos del país, consolidando una red juvenil de innovación tecnológica.

A partir de ahora, los equipos ganadores entran en una nueva fase de preparación para representar dignamente a la región de Occidente en el Premio Nacional de Innovación 2026.