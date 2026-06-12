Mejoran infraestructura en zona 1 de Quetzaltenango con proyecto de urbanización integral

Jun 12, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Las autoridades municipales inauguraron este día el proyecto de mejoramiento de la 10ª calle, en diagonal 11, zona 1 de Quetzaltenango, una obra que busca llevar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de vecinos quienes durante años esperaron la atención de esta área.

El proyecto, denominado «Mejoramiento calle décima calle en diagonal once zona 1, Quetzaltenango», contó con una inversión superior a Q2 millones, financiada con fondos municipales.

Los trabajos incluyeron la instalación y mejora de sistemas de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica y la colocación de carpeta de rodadura de adoquín tipo cruz.

Según la información municipal, la obra beneficia de manera directa a unas 200 personas e indirectamente a más de 1 mil habitantes, en una intervención que abarcó más de 1 mil 400 metros cuadrados y una longitud de 191 metros lineales.