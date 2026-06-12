Ruta hacia la Costa Sur colapsada a la altura de El Palmar, Quetzaltenango

Jun 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con indicación de Fernando Castellanos.

Conductores reportan un severo congestionamiento vehicular en la ruta hacia la Costa Sur, a la altura de El Palmar, Quetzaltenango, donde el paso se encuentra prácticamente colapsado debido a que vehículos de ambos sentidos intentan avanzar al mismo tiempo.

Según pilotos afectados, llevan varias horas en la fila sin poder avanzar con normalidad, situación que ha generado largas filas y retrasos considerables.

Además, señalan que no hay presencia de autoridades de tránsito en el lugar para coordinar la circulación vehicular, lo que complica aún más la movilidad en el sector.