Expulsan de Guatemala a pandillero terrorista «Barrabás» y/o «Zorro»

Jun 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa se la expulsión de Guatemala de marero territorista, quien era buscado por la justicia salvadoreña por agrupaciones ilícitas.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Comisaría 13 en la 20 calle y 40 avenida, zona 5 de Guatemala, donde ubicaron al salvadoreño, Enrique Eduardo Escobar Orellana, de 31 años, alias «Barrabás» y/o «Zorro», terrorista de la mara Salvatrucha, quien tiene una orden de captura, emitida por un Juzgado de El Salvador, el 22 de mayo reciente, por agrupaciones ilícitas.

«Se presume que este peligroso pandillero operaba en la zona 5 capitalina, dedicado a la extorsión y sicariato. Será expulsado del país y entregado a las autoridades salvadoreñas para que resuelva su situación legal», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC