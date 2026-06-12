Arrestan a mujer por la muerte de dos hermanos y herir a la progenitora de ambos

Jun 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Valeria «N», de 45 años, en aldea La Arada, Jocotán, Chiquimula, por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La detención fue ejecutada por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público (MP), en cumplimiento a una orden girada, el 10 de este mes.

«Según la investigación, la capturada es presunta responsable de la muerte a tiros de dos hermanos, una adolescente de 15 años y un hombre, 34, y de herir a la progenitora de ambos, una mujer, 53, hecho ocurrido a principios de este mes en esa misma aldea, derivado de problemas de tierras».

Información y fotografía PNC