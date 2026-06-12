Asociación Magisterial de Quetzaltenango desarrolla congreso pedagógico enfocado en tecnología y educación

Jun 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con la participación de docentes del sector público y privado, la Asociación Magisterial Quetzalteca desarrolla el Tercer Congreso Pedagógico en la cabecera departamental. La actividad cuenta con el aval del Ministerio de Educación (Mineduc) y la colaboración de entidades externas, entre ellas, la organización Runa Chay.

El objetivo central del evento es actualizar a los educadores en el uso de herramientas tecnológicas que se integraron al sistema educativo tras la pandemia de COVID-19, así como abordar el impacto de las nuevas plataformas digitales en las aulas.

El rol docente ante la tecnología y las redes sociales

Durante el desarrollo de las ponencias, los organizadores señalaron que el personal docente enfrenta una brecha digital respecto a los estudiantes, a quienes describieron como nativos en el uso de dispositivos móviles. En ese sentido, se planteó que la función del maestro debe enfocarse en orientar el uso de dichas herramientas para evitar un uso inadecuado o la dependencia tecnológica.

Los ponentes coincidieron en que el uso de la tecnología en el aula debe ser planificado y evaluado para incentivar el pensamiento crítico y evitar que el proceso de aprendizaje se vuelva puramente mecánico.

Temáticas y distribución de talleres

Las actividades están divididas en 15 talleres simultáneos impartidos por profesionales de distintas ramas. La agenda destaca una concentración de temas enfocados en la Inteligencia Artificial (IA) y la interacción con los estudiantes actuales:

Inteligencia artificial en la educación: Impartido por el ingeniero, Giovanni Rozotto, en el Aula 1.

Impartido por el ingeniero, Giovanni Rozotto, en el Aula 1. Ruta del chip: Dictado por el ingeniero, Giovanni Casillo, en representación de COSAMI R.L., en el Aula 3.

Dictado por el ingeniero, Giovanni Casillo, en representación de COSAMI R.L., en el Aula 3. Educar en la era del TikTok en conexión con la generación Z: A cargo del Lic. Jorge Oliva, en el Aula 14.

A cargo del Lic. Jorge Oliva, en el Aula 14. Superpoderes digitales para el docente innovador (IA y TACS): Conducido por la Mtra, Yendi Yomara Santos Rodas, en el Aula 15.

El contenido del congreso también incluye capacitaciones en áreas de salud mental, neurociencia, legislación escolar y metodologías para la atención a estudiantes con discapacidad, distribuidas en las distintas aulas del INEGAP habilitadas para el encuentro.