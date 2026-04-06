Tripulación Artemis II presenta vistas cercanas y lejanas de la Luna

Abr 6, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Herberth Tax |

Este lunes la tripulación de Artemis II presenta nueva fotografía, en la cual muestra la vista combinada de los lados cercanos y lejanos de la Luna.

🌓 El lado cercano, visible a la derecha, es identificable por las manchas oscuras que cubren su superficie, creadas al principio de la historia de la Luna cuando estaba volcánicamente activa. Este es el lado de la Luna que podemos ver desde la Tierra.

El gran cráter al Oeste de los flujos de lava es la cuenca Oriental, un cráter de casi 600 millas de ancho que se extiende por los lados cercanos y lejanos de la Luna. La tripulación de Artemis II son las primeras personas en ver la cuenca Oriental completa.

🌗 Todo a la izquierda del cráter es el lado oculto, el hemisferio que no podemos ver desde la Tierra porque la Luna gira sobre su eje al mismo ritmo que orbita alrededor de nosotros.