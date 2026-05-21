Anuncian cierres viales en alrededores del Estadio Mario Camposeco por la final de vuelta

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

QUETZALTENANGO – Con motivo del crucial partido por la final de vuelta del fútbol nacional, las autoridades de tránsito de Quetzaltenango implementarán un plan de ordenamiento vial que contempla restricciones de circulación vehicular en todo el perímetro del Estadio Mario Camposeco.

Los cierres de calles y avenidas colindantes al recinto deportivo iniciarán desde tempranas horas de este sábado 23 de mayo de 2026. Las medidas buscan garantizar la seguridad de los miles de aficionados que se darán cita al reducto altense, así como facilitar el ingreso de los planteles deportivos, cuerpos de socorro y personal autorizado.

Debido a la alta carga vehicular y peatonal que se prevé en las zonas cercanas al estadio, las autoridades compartieron las siguientes directrices para la población:

Utilizar vías alternas: Se insta a los conductores que no asistan al evento a evitar las rutas tradicionales cercanas al Mario Camposeco para prevenir el congestionamiento y reducir tiempos de traslado.

Seguir indicaciones: Es indispensable respetar los desvíos implementados y acatar las instrucciones de las autoridades y agentes de tránsito desplegados en los puntos de control.

Conducir con moderación: Se solicita mantener la paciencia, circular a baja velocidad en los sectores aledaños y estar atentos a los pasos peatonales provisionales.

Se prevé que el paso por el sector permanezca restringido hasta horas de la noche, una vez concluido el protocolo de premiación del encuentro deportivo.