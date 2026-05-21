Asociación Ángeles de Bata Blanca inaugura clínica de salud mental en Xela

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de descentralizar la atención psicológica y brindar un espacio accesible para la población, la Asociación Ángeles de Batas Blancas inauguró oficialmente su primera clínica con tarifa social en la ciudad de Quetzaltenango.

Paulina Buonafin Aguilar, fundadora de la organización, manifestó su entusiasmo por la apertura de esta nueva sede en Xela, la cual se suma a los servicios presenciales que ya ofrecen en la Ciudad de Guatemala, así como a las modalidades de acompañamiento virtual

«Estamos muy contentos de abrir nuestra primera clínica con tarifa social aquí en Xela… ponemos a las órdenes este espacio para que puedan venir niños, a partir de los 5 años, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas neurodivergentes», detalló Buonafina.

Nueve años de proyección social

La Asociación Ángeles de Batas Blancas cuenta con una trayectoria de nueve años promoviendo la salud mental en el país. Sus primeros pasos se dieron en el Hospital General San Juan de Dios, enfocándose en la atención del paciente pediátrico.

Actualmente, la organización continúa beneficiando a distintas instituciones, incluyendo dicho hospital y la Unidad de Oncología Pediátrica (UNAERC).

La fundadora destacó la importancia de priorizar la salud mental, señalando que es un pilar fundamental para que cualquier ser humano pueda desenvolverse en las distintas áreas de su vida de una manera más asertiva y contar con las herramientas necesarias para la correcta gestión de sus emociones.

La nueva clínica en Xela queda a disposición de la población quetzalteca, buscando derribar las barreras económicas y asegurar que el acceso a la salud mental sea una realidad para todos, la cual queda en el edificio Ramos, zona 3 de Xela.