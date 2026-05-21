Trabajos de señalización en 22 avenida zona 3 Xela

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

QUETZALTENANGO – Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y garantizar un tránsito más ordenado tanto para peatones como para automovilistas, las autoridades locales ejecutan un proyecto de ordenamiento vial en un sector de zona 3 de Quetzaltenango.

Las cuadrillas de trabajo se encuentran desplegadas sobre la 22 avenida, específicamente en el tramo comprendido entre la Calle Rodolfo Robles y la 3a calle. En este punto se realizan labores de pintura de señalización horizontal sobre el asfalto y la instalación de boyas viales para delimitar carriles y zonas de seguridad.

Debido a la presencia del personal municipal y la maquinaria en la vía pública, la circulación en este importante sector comercial se ha visto parcialmente reducida, por lo que se comparte las siguientes recomendaciones:

Reducir la velocidad: Se insta a los conductores a moderar la marcha al aproximarse a la 22 avenida para resguardar la integridad de los trabajadores.

Mantenerse atentos: Es fundamental prestar total atención a las señales provisionales y seguir estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en el área.

Planificar rutas: Si transita de forma habitual por este tramo, se sugiere prever tiempos de traslado o utilizar calles aledañas mientras concluyen las labores.

Estas acciones forman parte de los planes de mantenimiento e infraestructura vial que buscan reducir los focos de riesgo de accidentes en los puntos más transitados de la cabecera departamental.