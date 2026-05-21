Mineduc y CEIPA firman convenio para ampliar cobertura educativa en Quetzaltenango

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Fredy López.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los sectores más vulnerables, el Ministerio de Educación (Mineduc), por medio de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango, oficializó la firma de un convenio de subvención con la Asociación Centro Ecuménico de Integración Pastoral (CEIPA).

La alianza estratégica busca abrir espacios y facilitar el acceso al sistema escolarizado a niños y jóvenes del departamento que se encuentran en situaciones de riesgo social o vulnerabilidad económica. A través de este aporte económico mensual, la asociación brindará acompañamiento pedagógico a los alumnos que no pueden acudir a un establecimiento público regular.

El programa está diseñado para que los estudiantes se integren a modalidades alternativas de enseñanza, permitiéndoles continuar con su formación académica y obtener la acreditación y los créditos correspondientes de manera legal al finalizar el ciclo escolar.

Avance para este año: Una de las novedades principales para este 2026 es que el convenio amplía su cobertura para beneficiar por primera vez a estudiantes del ciclo diversificado, abriendo la oportunidad para que más jóvenes completen sus carreras del nivel medio en el departamento.

Con estas acciones, las autoridades educativas y la organización civil buscan reducir los índices de deserción escolar y rezago educativo en el departamento de Quetzaltenango.