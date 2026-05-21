EMAX anuncia suspensión y deficiencia en el servicio de agua potable para este domingo por trabajos del INDE

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) emitió un aviso urgente a la población altense debido a una interrupción programada en el servicio de agua potable para el próximo domingo 24 de mayo de 2026.

La suspensión se debe a trabajos de mantenimiento que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) realizará en la subestación Quetzaltenango, sumado a labores preventivas de la Empresa Eléctrica Municipal en los ramales Xela 4, 5 y 6.

Debido a la falta de energía eléctrica en ese lapso, 12 pozos mecánicos de agua potable y 3 rebombeos quedarán temporalmente fuera de servicio, interrumpiendo el suministro desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

Sectores que se quedarán sin servicio de agua

Las autoridades informaron que las zonas y cantones que sufrirán el corte total del suministro durante el horario mencionado son:

Zonas: 4, 5, 6, 7, 10 y 11.

Sectores específicos: Cantón Chicua, La Pedrera, Chuilaju, Xetuj Alto, Xetuj Bajo y Diagonal 16 de la zona 1.

Sectores con servicio deficiente

Asimismo, se advirtió que otras áreas de la ciudad experimentarán bajas presiones o servicio irregular durante el domingo:

Zonas: 1, 2 y 3.

Restablecimiento del servicio: La EMAX aclaró que, una vez concluidas las maniobras eléctricas, el suministro de agua potable se irá normalizando de forma paulatina en todos los sectores afectados a partir del lunes 25 de mayo de 2026.

Se recomienda a los vecinos almacenar el líquido vital con anticipación para cubrir las necesidades básicas de sus hogares durante el fin de semana.