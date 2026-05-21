Honduras detecta caso importado de sarampión en ciudadano procedente de Petén, Guatemala

May 21, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada |

INTERNACIONALES – La Secretaría de Salud de Honduras confirmó de manera oficial el primer caso importado de sarampión en su territorio. Se trata de un hombre de 40 años, de nacionalidad hondureña y de oficio constructor, quien ingresó a ese país tras haber residido durante los últimos seis meses en Santa Elena de la Cruz, Petén, Guatemala.

De acuerdo con el informe epidemiológico de las autoridades del vecino país, el paciente ingresó vía terrestre el pasado martes 19 de mayo por la frontera de Agua Caliente (Ocotepeque), donde fue detectado inmediatamente por los controles sanitarios fronterizos al presentar sintomatología sospechosa.

Confirmación del caso y activación de protocolos

Al momento de su evaluación médica, el paciente presentaba fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de articulaciones y erupciones en la piel.

Una prueba de laboratorio RT-PCR dio resultado positivo, confirmando el diagnóstico. Ante esta situación, la Región Sanitaria de Ocotepeque activó los protocolos de emergencia que incluyen:

Identificación y seguimiento estricto de contactos directos.

Monitoreo comunitario en los puntos de entrada.

Fortalecimiento de los esquemas de vacunación en las zonas de riesgo.

Alerta por circulación del virus

El comunicado oficial hondureño resalta que la captura del caso se dio bajo el marco de las alertas epidemiológicas emitidas a nivel internacional, señalando que el paciente procedía de una región de Guatemala donde actualmente se enfrenta una circulación activa del virus del sarampión.

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser o hablar, y puede provocar complicaciones graves, por lo que instaron a la población fronteriza a verificar y completar sus esquemas de vacunación, principalmente la dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas).