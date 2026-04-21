Tribunal en Zacapa condena a cuatro agentes de PNC

Abr 21, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Zacapa dicte sentencia condenatoria contra cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por haber requerido dinero a cambio de no consignar a los tripulantes de un vehículo.

Por el delito de cohecho pasivo Manfredo L. fue condenado a cinco años en prisión, multa de Q50 mil e inhabilitación para ejercer el cargo; mientras que Marvin S., Ruperto A. y Gonzalo G. recibieron sentencia de un año de prisión por el delito de encubrimiento propio.

El caso

«Fueron condenados por hecho ocurrido, el 15 de diciembre de 2019, cuando atendieron una denuncia de disparos con arma de fuego. Al llegar a la aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa, los agentes detuvieron un vehículo y, sin hacer ninguna constancia documental, registraron a los tripulantes y el automóvil», indica la publicación en redes sociales del MP.

Ese día, en el operativo, los agentes hallaron en el asiento trasero un arma con el número de serie borrado o esmerilado, pero por las características se logró una identificación a través del Inacif, por ello, pidieron la licencia respectiva.

Como los tripulantes del vehículo no contaban con la misma, les pidieron Q3 mil a cambio de no consignarlos. El dinero fue entregado a Manfredo L., quien afirmó que lo repartió entre todos los agentes involucrados.

Información y fotografía PNC