Tribunal en Quetzaltenango desarrolla audiencia contra agente de PNC

Mar 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este jueves, en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, se desarrolla la audiencia en contra del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Donnie Jancarlo Gómez Orozco.

La audiencia es por el delito de lesiones graves. El hecho fue, el 30 de diciembre de 2023, en el municipio de San Mateo, Quetzaltenango.

Según la investigación, el agente le disparó en una ocasión a la persona agraviada y la dejó herida.

El suceso ocurrió después de una persecución policial, luego de constatar que la presunta víctima se encontraba en aparente estado de ebriedad y de arrollar a un agente, a quien le causó una fractura en una pierna.