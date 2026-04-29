Delegación de natación de Xela compite en Suchitepéquez

Abr 29, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Región , Xela |

Por Fredy López |

La delegación de la Asociación Departamental de Natación de Quetzaltenango viaja, este miércoles 29 de abril, a Suchitepéquez para participar en el Campeonato Nacional Individual de Piscina Larga.

La asociación lleva a 32 atletas clasificados a este evento. Las expectativas son obtener 11 medallas para igualar la cosecha del 2025, teniendo en cuenta que cada medalla de oro es un Campeonato Nacional Individual que se gana en el país.

En esta delegación viajan niños y adolescentes de 9 y 10 años, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 17. Quetzaltenango cuenta con atletas en todas las categorías.